Оголошено про підозру голові Старого Салтова та секретарю Вільхівської сільради.

Сьогодні оголошено про підозру в державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільхівської сільради Надії Антоновій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір. Надія Антонова перейшла на бік загарбників в селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним "Вітязь". Антонова здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки", - розповів очільник ОВА.

За його словами, обом оголосили про підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного стану". Їм загрожує покарання - від 15 років до довічного ув'язнення. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше "голові тимчасової адміністрації" окупованого Ізюма повідомили про підозру в держзраді. Він перейшов на бік ворога і надавав окупантам інформацію про місцерозташування ЗСУ та особисто підняв російський прапор над будинком Ізюмської РДА.

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