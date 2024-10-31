Російська сторона жодного разу не контактувала з українською комендатурою на Курщині щодо допомоги своїм громадянам, при цьому наростила обстріли своїх територій, що під контролем ЗСУ.

Місцеві жителі Курщини почали відмовлятися від евакуації в Україну, говорячи, що "з них варитимуть борщ". Про це розказав пресофіцер військової комендатури в Курській області полковник Олексій Дмитрашківський у телемарафоні.

За його словами, російська сторона жодного разу не контактувала з українською комендатурою на Курщині щодо допомоги своїм громадянам, при цьому наростила обстріли своїх територій, що під контролем ЗСУ.

"Населені пункти Свєрдліково та Лебедівка 23 числа почали масово бомбардувати з авіації російські війська. В цих населених пунктах проживала досить велика кількість людей. Українська сторона допомагає звідти евакуюватись громадянам РФ. Слід зазначити, що останнім часом ворог дуже активно використовує авіацію, безпілотники, наносить удари в більшості по населеним пунктам. Населений пункт Свєрдліково фактично стертий з лиця землі, жодного будинку вцілілого немає. Більше того, позавчора ворог скинув на цей населений пункт 20 керованих авіаційних бомб", - зазначив Дмитрашківський.

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За вчорашній день, за його даними, 16 авіабомб було скинуто на Дар’їно і Миколаєво-Дар’їно (Суджанський район РФ). На сьогоднішній день там розпочато також евакуацію людей, яких звозять в Суджу через більш-менш безпечні умови.

"Але повідомляють більше навіть російські люди, які переживають за долю своїх родичів, які проживають в інтернаті (місце тимчасового проживання евакуйованих), повідомляють, що в них дуже активно обговорюється питання нанесення авіаудару саме по інтернату, де знаходяться люди, в тому числі і діти. На сьогоднішній день вирішується питання щодо евакуації дітей і жінок. Вже відбулись наради за участі міжнародних представників щодо евакуації цих людей, щоб допомогти людям вижити. Бо в тих умовах, в яких вони знаходяться з дітьми – це надскладно", - розповів пресофіцер комендатури.

Однак, за його словами, на сьогоднішній день у людей з’явився страх і вони почали відмовлятись від евакуації.

"Люди були готові виїжджати з дітьми на територію України. Але на сьогоднішній день чомусь вони бояться. Можливо є якийсь вплив зовні, можливо є люди, які працюють з цими людьми окремо від нас. І люди бояться. Люди кажуть, що ми хочемо вивезти їх на Україну, щоб розстріляти, навіть пролунало від цих людей, що ми хочемо зварити з них борщ", - зазначив Дмитрашківський.

Він сказав, що з людьми зараз проводиться робота, в тому числі залучаються родичі, які пояснюють абсурдність таких підозр.

"Дуже багато дзвінків з території Росії, Білорусії, США, Канади, Франції, Польщі, де родичі їхні знаходяться і турбуються за їхню долю. Я їм розповідаю, що не можу вивезти без згоди людей. Розповідаю, що ті кажуть і родичі сміються, що ті не розуміють, що ніхто їх їсти не збирається. Тим паче розстрілювати. Родичі записують відеозвернення і просять передати своїм рідним, в яких повідомляють, що чекають на них, що треба виїжджати через Україну, що це єдиний безпечний шлях на сьогоднішній день", - розповів Дмитрашківський.

Курська операція ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, через атаки армії РФ десятки жителів Курської області загинули та отримали поранення.

На початку жовтня Дмитрашківський розповідав, що чимало жителів Курської області РФ, частину якої контролюють ЗСУ, хочуть переселитися до України. За його словами, місцеві жителі до українських військовослужбовців ставляться дуже добре та навіть заявляють, що представники ЗСУ до них ставляться краще, ніж російська влада. Місцеві ображені на керівництво Курської області, яке їх покинуло й не бере ніякої участі в їхньому житті.

Як відомо, Україна організувала гуманітарну місію на підконтрольні території РФ, в рамках якої допомагають жителям з продуктами харчування, дровами, ліками, теплими речами. Також показують відео з новинами – інформують про те, що відбувається в Україні, РФ та загалом у світі.

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