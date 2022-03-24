Для того, щоб повернути контроль над усім напрямком, треба звільнити Херсон.

На Південному напрямку ситуація стабільно напружена, щоб повернути контроль над усім напрямком, треба звільнити Херсон.

Про це в ефірі телевізійного марафону заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Ситуація стабільно напружена. Але все ж таки хочу сказати, що вона менш напружена, ніж на це сподівався противник, який ціллю ставив повністю відрізати в перші дні весь Південь нашої держави, щоб зробити Україну не морською державою. І завдяки тому, що тримався Херсон більше, ніж очікував противник, це дало можливість закріпитися Миколаєву, Одесі. І зараз Одеса тримає напрям з моря, а Миколаїв із суші. Тому що будь-яка десантна операція з моря є малоефективною, якщо нема підтримки із суші. Це такий сателіт південних областей, які підтримують один одного. Нам залишилося тільки звільнити Херсон для того, щоб повернутися повністю до контролю", - каже Костенко.

Щодо Миколаївського напрямку, то він зазначив, що тиждень тому бої йшли в самому Миколаєві, однак наразі окупантів вибито з міста і відкинуто на таку відстань, що "вони не дістають ствольною артилерією вже до нас".

Також Костенко розповів, що на днях були звільнені ще два села на Миколаївщині - Первомайське і Киселівка.

В той же час, він зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати місто.

"Ворог бачачи що не дають йому можливості підійти і взяти Миколаїв, обстрілює місто. Буквально два дні тому було нанесено авіаційний удар по центру міста бомбами авіаційними. Вчора було забороненими касетними боєприпасами. І є багато постраждалих і загиблих серед цивільного населення. Противник веде війну проти цивільного населення, бачачи, що нічого не може зробити проти військовослужбовців Збройних сил", - сказав Костенко.

Нагадаємо, раніше українські десантники знищили окупантів РФ і їх намір вдертися в південні області. Деякі з них зрадили українській присязі.

Вас також можуть зацікавити новини: