У напрямку Благодатного бої тривають.

На півдні окупанти намагалися вести штурм в напрямку Потьомкіного (Херсонська обл.), проте українські військові завдали їм втрат та змусили відійти.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Обстановка в нашій операційній зоні стабільно складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубіжу оборони", - розповів він.

За словами Назарова, ворог силами мотострілецького взводу та за підтримки двох БМП-2 проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіного, однак успіху не мав та відійшов з втратами.

"У напрямку Благодатного бої тривають", - додав спікер командування.

Нагадаємо, також ОК "Південь" розповіли, яких "сюрпризів" очікувати від окупантів на День Незалежності. За даними оперативного окмандування, окупанти будуть підтягувати сили і на Миколаївському та Херсонському напрямках. Там зазначають, що українцям варто бути готовими, але не піддаватися паніці.

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