На Миколаївському напрямку окупанти ведуть активну оборону та намагаються утримувати зайняті рубежі.

На півдні ворог продовжує спроби відновити активний рух через Дніпро.

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворог проводить перегрупування військ, намагається стримати наступальні дії Сил оборони. На Миколаївському напрямку веде активну оборону та намагається утримувати зайняті рубежі. Продовжуються спроби відновити активний рух через річку Дніпро", - сказав Назаров.

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Він додав, що ЗСУ продовжують активні бойові дії із звільнення окупованих територій, закріплюються на зайнятих позиціях та просуваються вперед.

Своєю чергою ворог продовжує активну повітряну розвідку к Бериславському і Баштанському районах, а також вздовж морського узбережжя Одещини й Миколаївщини.

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі продовжує переховуватися поблизу узбережжя Криму. Там маневрує 10 ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває 5 носіїв крилатих ракет типу "Калибр", 2 з яких - підводні. Напоготові ворог тримає 32 "Калібра".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України. За минулу добу захисники звільнили ще три населених пункти, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Всього з початку жовтня бійці деокупували понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям, заявили в британській розвідці.

Водночас контрнаступ українців у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину, констатували аналітики з Інституту вивчення війни.

5 жовтня українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння і військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

Через військові поразки росіяни в черговий раз атакували Запоріжжя, вибухи прогриміли і в Хмельницькій області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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