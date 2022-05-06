За даними командування, росіяни прикривають плани завдати удару, звинувачуючи ЗСУ в розміщенні командних пунктів в соцоб'єктах.

Окупанти поширюють фейк про розміщення командного пункту ЗСУ в Одеській обласній лікарні.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" В'ячеслав Назаров.

Він зазначає, що окупанти цинічно прикривають свої плани завдати удару по нашій інфраструктурі, звинувачуючи Збройні сили України в розміщенні своїх командних пунктів у лікарнях, пологових будинках, школах та інших соціальних об'єктах.

"Таким чином, міністерство оборони рашистів на своєму офіційному ресурсі звинуватило українську владу в розміщенні командного пункту ЗСУ в Одеській обласній лікарні, а у дворі хвора фантазія орків намалювала бронетехніку, артилерію і системи залпового вогню", - повідомив Назаров.

Також у невизнаному Придністров'ї, що межує з Одеською областю, окупанти поширили інформацію про нібито постріли, які було чути з боку України.

"Ворог продовжує шукати способи спровокувати збройні зіткнення в проблемній зоні", - зазначив Назаров.

Крім того, за його словами, на тимчасово окупованій території Херсонської та Миколаївської областей окупанти продовжують кампанію для реалізації влади колаборантів. Там розкрадаються запаси та резерви сільськогосподарських підприємств. Одночасно загарбники звинувачують українську владу у створенні гуманітарної катастрофи, а самі імітують гуманне ставлення, демонстративно роздаючи набори продуктів і ліки місцевому населенню.

Як раніше повідомляв УНІАН, військові РФ вже використовували схожу методику обману та залякування. Так, вранці 8 квітня війська РФ завдали удару ракетою "Точка-У" з написом "За дітей" по залізничному вокзалу Краматорська, де знаходилися близько 4 тисяч цивільних. Переважно жінки, діти та літні люди чекали евакуаційний потяг. В результаті удару загинули 59 осіб.

Російські пропагандисти тим часом змонтували ролик з титрами в стилі BBC, який нібито доводив, що Україна сама здійснила удар по залізничному вокзалу. Однак британська телемовна компанія спростувала заяви РФ.

Пізніше, щоб виправдати великі втрати серед російських солдатів, ЗМІ у Росії почали розганяти фейки, що українські військові практикують чорну магію та вживають бойові наркотики.

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