Ворог продовжує обстріли прикордонних населених пунктів з території РФ.

На Сіверському напрямку триває ротація окупантів. Обстановка на цьому, а також на Волинському та Поліському напрямках суттєво не змінилася.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли із ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ворог поширює зухвалий фейк про українських військовополонених. Окупанти заявляють, що наші бійці нібито "добровільно здалися, щоб зберегти життя". Також вони нібито "не хотіли воювати". Проте це зовсім не відповідає дійсності.

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