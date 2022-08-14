Нібито українські бійці "усі вони добровільно здалися, щоб зберегти життя".

Впродовж минулої добі російські окупанти поширювали фейки, маніпуляції та дезінформацію.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, російське міноборони поширило фейк про те, що нібито "військовополонені ЗСУ вирішили залишитися на підконтрольній РФ території через небажання воювати… усі вони добровільно здалися, щоб зберегти життя… зараз це вдається небагатьом, оскільки бійці нацбатів виконують роль загороджувальних загонів та не дозволяють залишати позиції".

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія готує показове судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі. Для цього окупанти збирали тюремні клітки на сцені камерної філармонії.

За даними Головного управління розвідки, таким способом ворог прагне посилити моральний тиск не полонених солдатів і залякати мирних громадян України. Сім'ї захисників "Азовсталі" вже звернулися в ООН з вимогою перешкодити незаконному "трибуналу".

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти планують влаштувати показове судилище над військовополоненими в Маріуполі 24 серпня.

У ніч на 29 липня ворог влаштував теракт у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область). Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Загинули понад 50 українських захисників.

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