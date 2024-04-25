У Сумській області українські прикордонники вступили у бій з російськими диверсантами, аби змусити тих повернутися назад в Російську Федерацію. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій. Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки", - йдеться у повідомленні.
У результаті зіткнення ворог відійшов.
Посилення обстрілів Сумщини – що відомо
Сумщина вже протягом двох років потерпає від російських атак, загарбники застосовують різні типи озброєння. Останнім часом російська армія посилила обстріли області.
Зокрема, 8 квітня російські окупаційні війська скинули 4 керовані авіабомби (КАБ) на центр міста Білопілля на Сумщині. Руйнувань зазнала міська рада, є загибла та постраждалі.
11 квітня росіяни завдали удару керованими авіаційними бомбами по ТЕЦ у Сумах.
Також у Центрі протидії дезінформації стверджують, що Росія не має достатньо сил для наступу на Сумщину чи Харківщину.