В окупованій Новомиколаївці Запорізької області російські загарбники відбирають у місцевого населення цінні речі.

У Новій Каховці Херсонської області російські загарбники вивозять з магазинів товар та обладнання.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. З місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, в окупованій Новомиколаївці Запорізької області загарбники чисельністю до 100 осіб 2 грудня організували перевірку документів місцевих жителів, під час якої вилучили особисті цінні речі жителів та побутову техніку.

Ситуація на Херсонщині

13 листопада у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що у Каховці, Таврійську та Новій Каховці зменшується кількість російських військових. Зазначалося, що у містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

За словами президента Зеленського, наразі на Херсонщині триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

Також на деокупованих територіях області починається і відновлення роботи органів влади, поліції та деяких приватних компаній.

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