ЗСУ смогли зайняти більш вигідні позиції.

На Запорізькому напрямку потроху розвиваються контрнаступальні дії Збройних сил Україну. Наразі ворог чинить спротив, однак надовго його не вистачить.

Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі "Еспресо".

За його словами, на Запорізькому напрямку були на не штурмові дії, а боротьба за більш вигідні позиції.

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"Це не можна назвати навіть серйозним боєзіткненням, але відбувся штурм однієї з російських позицій для того, щоб вирівняти лінію та зайняти більш вигідну позицію. Контрнаступальні дії розвиваються потроху. Ми намагаємось підходити і брати вигідні позиції. Ворог чинить спротив, але надовго його не вистачить. Попри ті окопи, які вони накопали, фортифікаційні споруди - це скоро їм не знадобиться", - зазначив Дмитрашківський.

Ситуація у Запорізькій області - що кажуть експерти

Експерт Олександр Коваленко заявив, що південне угруповання російських окупаційних військ зазнає критичного дефіциту особового складу та бойової техніки, оскільки всі поповнення російське командування відправляє під Бахмут і на інші "гарячі" напрямки.

Полковник Олег Жданов зазначив, що російські загарбники бояться контрнаступу Збройних Сил України на Запорізькому напрямку. Він прокоментував інформацію про те, що там помітили понад 40 автобусів з найманцями ПВК "Вагнера".

"Я думаю, що вони готуються до глибокої оборони. Вони дуже бояться нашого контрнаступу на Запорізькому напрямку", - пояснив він.

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