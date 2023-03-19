На Запорізькому напрямку потроху розвиваються контрнаступальні дії Збройних сил Україну. Наразі ворог чинить спротив, однак надовго його не вистачить.
Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі "Еспресо".
За його словами, на Запорізькому напрямку були на не штурмові дії, а боротьба за більш вигідні позиції.
"Це не можна назвати навіть серйозним боєзіткненням, але відбувся штурм однієї з російських позицій для того, щоб вирівняти лінію та зайняти більш вигідну позицію. Контрнаступальні дії розвиваються потроху. Ми намагаємось підходити і брати вигідні позиції. Ворог чинить спротив, але надовго його не вистачить. Попри ті окопи, які вони накопали, фортифікаційні споруди - це скоро їм не знадобиться", - зазначив Дмитрашківський.
Ситуація у Запорізькій області - що кажуть експерти
Експерт Олександр Коваленко заявив, що південне угруповання російських окупаційних військ зазнає критичного дефіциту особового складу та бойової техніки, оскільки всі поповнення російське командування відправляє під Бахмут і на інші "гарячі" напрямки.
Полковник Олег Жданов зазначив, що російські загарбники бояться контрнаступу Збройних Сил України на Запорізькому напрямку. Він прокоментував інформацію про те, що там помітили понад 40 автобусів з найманцями ПВК "Вагнера".
"Я думаю, що вони готуються до глибокої оборони. Вони дуже бояться нашого контрнаступу на Запорізькому напрямку", - пояснив він.