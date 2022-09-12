Поточна ситуація і недовіра до вищого командування РФ змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах.

Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначається, поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах.

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"На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з-поміж приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Раніше була інформація, що росіяни переміщують у Херсон "резерви", готуються до оборони через наближення ЗСУ.

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