Загиблих і травмованих немає.

Над Кіровоградською областю сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили російську ракету.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі.

"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнського району наша ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості", - заявив Райкович.

Водночас за його словами, загиблих і травмованих немає. На місці події працюють експерти.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України потужно вдарили по окупантах, знищивши два "Солнцепеки", три ракети та техніку.

Раніше експерт заявив, що у росіян закінчуються високоточні ракети.

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