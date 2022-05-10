Безпека транзиту газу залежить від дій Кремля та "Газпрому", зазначили у "Нафтогазі".

Україна більше не несе відповідальності за транспортування газу через окуповані Росією території, і "Газпром" був належним чином повідомлений про це.

Про це повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням, йдеться про 1/3 загального обсягу транзиту до Європи.

У "Нафтогазі" наголосили, що безпека транзиту газу залежить від дій Кремля та "Газпрому".

Повідомляється, що "Нафтогаз України" надіслав офіційний лист ПАТ "Газпром", в якому повідомив про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", що знаходяться на окупованій території.

При цьому "Газпрому" запропоновано перенести відповідні обсяги транзиту на фізичну точку з’єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території.

"Перекидка транзитного потоку не вимагає від російської сторони жодних доплат, технічних перепон для такого кроку також немає. І таким чином Росія могла б зберегти транзит і виконати свої зобов’язання перед європейськими партнерами", - зазначають у "Нафтогазі".

В компанії підкреслили, що наразі Україна може гарантувати безпеку транспортування газу тільки на підконтрольній території, тому запропонувала перемістити необхідні обсяги транзиту на іншу точку з’єднання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, компанія "Оператор ГТС України" заявила, що з 11 травня Україна зупиняє транзит газу через станцію на Луганщині, яка опинилися на тимчасово окупованій Росією території. Через цей пункт здійснюється поставка третини обсягу газу до Європи.

Причина зупинки - втручання окупантів у роботу станції та унеможливлення контролю за нею з боку компанії.

Нагадаємо, Євросоюз готується до газового шантажу з боку Росії.

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