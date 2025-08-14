Атака дронами по об'єкту в Брянській області сталася 12 серпня близько 22:00.

Супутникові знімки підтвердили пошкодження лінійної виробничо-диспетчерської станції "Унеча" в Брянській області. Ця станція є частиною нафтопроводу "Дружба", який призначений для транспортування нафти з Росії до Європи, пише Militarnyi.

Супутникові знімки опублікував Telegram-канал Dnipro Osint. На цих фото можна побачити пошкодження лінійної виробничо-диспетчерської станції.

"Поблизу підпірної насосної станції великі сліди від пожежі, станція не може функціонувати", - розповіли OSINTери.

Місцеві жителі в соціальних мережах повідомляли, що атака дронами по об'єкту в Брянській області сталася 12 серпня близько 22:00. Пожежу на території станції підтвердили і супутники NASA, які зафіксували осередок загоряння о 22:30, а також 13 серпня о 03:00 і 04:24.

У виданні зазначили, що "Унеча" належить холдингу АК "Транснафтопродукт". Нафтоперекачувальна станція є однією з ключових на магістральному нафтопроводі "Дружба", довжина якого становить 5500 км. Вона здатна прокачувати 60 мільйонів тонн сировини на рік.

Нагадаємо, що в ніч на 14 серпня у Волгограді на нафтопереробному заводі після нальоту українських дронів почалася пожежа. Йдеться про завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Крім того, 10 серпня українські дрони атакували Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, що розташований за 2000 км від кордону з Україною. Як повідомили джерела УНІАН, уражений об'єкт задіяний у забезпеченні російської армії паливно-мастильними матеріалами.

