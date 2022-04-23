Він наголосив, що забезпечення наших військових усією необхідною зброєю - це завдання номер один для України.

Президент Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за постачання зброї, яку просила Україна.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 22 квітня.

Президент зазначив, що кожного дня приділяється максимальна увага тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Він наголосив, що це завдання номер один для нашої держави.

"І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається", - наголосив президент.

Він зазначив, що Збройні сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та півдні нашої держави. "Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов'я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни та майбутнього нашої держави", - сказав Зеленський.

За його словами, у Слов'янську, Краматорську, загалом у Донецькій області, у Попасній та загалом у Луганській області, у Харкові, у навколишніх районах окупанти "намагаються реалізувати примітивну мету – вбити якнайбільше і знищити все, що вони бачать".

Зеленський подякував кожному нашому захиснику і кожній нашій захисниці, які хоробро тримаються та привчають російську армію до думки про те, що "російські шанси у цій війні можуть бути меншими, ніж українські".

Як повідомляв УНІАН, незабаром очікується сильне озброєння української артилерії в рамках допомоги іноземних партнерів.