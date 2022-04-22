За словами президента, найбільш ризикована ставка наразі - залишитися сьогодні нейтральним у війні з РФ.

Якщо хтось хоче залишитися сьогодні нейтральним у війні РФ проти України, то це найбільш ризикована ставка - ви втратите все.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні з посиланням на російських військових була поширена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови, і нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних.

"Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя", - сказав Зеленський.

При цьому додав, що раніше говорили про найбільшу мрію: "побачити Париж і померти". "А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти", - сказав президент України.

Говорячи про такі заяви російських військових щодо Молдови, Зеленський зазначив, що це тільки підтверджує те, що російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок, а далі вони хочуть захопити й інші країни.

"Звісно, ми будемо захищатися стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію Російської Федерації. Але всі народи, які так само, як і ми, вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом з нами. Мають допомагати нам, оскільки саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може опинитися далі, хоче залишитися сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це – найбільш ризикована ставка насправді. Бо ви втратите все", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на Банковій розповіли про військовий графік Зеленського та його нову несподівану мрію.

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