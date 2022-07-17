Рашисти все сильніше бояться західної зброї, яка надходить в Україну від партнерів.

У окупантів не вистачає техніки і спорядження, а командування байдуже ставиться до підлеглих і радить "змінити памперс". При цьому вони з жахом читають про постачання нового озброєння в Україну від західних партнерів.

Така інформація надійшла з перехоплення розмови між окупантом та його батьком. Запис бесіди опублікував прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на офіційному YouTube-каналі.

Спочатку в аудіозаписі обговорюється заміна підрозділу, в якому воює солдат з країни-агресора на ім'я Ігор. Батько окупанта чув, що його частина повинна потрапити під ротацію. Син це заперечив і почав розповідати, в яке "місиво" він потрапив.

"Нас тут залишилося менше 200. А за списками більше 20 тисяч. Вони [командири] нам тільки говорять: "Памперси поміняйте. Що ви боїтеся?" А "туди" [в Україну], по новинах хлопці читають, озброєння нове постачають. Привозять з Америки, поставляють там, коротше. А наші ж ніх*я нічого. У нас навіть жодного танка немає. У нас був танк один — 72. Його спалили. Наші склади з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали їб*шити", — розповів окупант.

Далі ворожий солдат заявив, що російське командування розташувалося в 90 кілометрах від дислокації військ. За словами рашиста, навіть якщо щось трапиться, ніхто не встигне відреагувати і приїхати. "Нас просто зітруть з лиця землі", — підсумував окупант.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, як командування РФ тисне на солдатів, які відмовляються воювати. Їх тримають у гаражі, годують один раз на день і погрожують відправити до СІЗО.

А 13 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати у війську рашистів перевищують рівень комплектування. Російське командування навіть застосовує до своїх підлеглих насильство, якщо вони відмовляються від подальшої участі в бойових діях.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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