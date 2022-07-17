У окупантів не вистачає техніки і спорядження, а командування байдуже ставиться до підлеглих і радить "змінити памперс". При цьому вони з жахом читають про постачання нового озброєння в Україну від західних партнерів.
Така інформація надійшла з перехоплення розмови між окупантом та його батьком. Запис бесіди опублікував прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на офіційному YouTube-каналі.
Спочатку в аудіозаписі обговорюється заміна підрозділу, в якому воює солдат з країни-агресора на ім'я Ігор. Батько окупанта чув, що його частина повинна потрапити під ротацію. Син це заперечив і почав розповідати, в яке "місиво" він потрапив.
"Нас тут залишилося менше 200. А за списками більше 20 тисяч. Вони [командири] нам тільки говорять: "Памперси поміняйте. Що ви боїтеся?" А "туди" [в Україну], по новинах хлопці читають, озброєння нове постачають. Привозять з Америки, поставляють там, коротше. А наші ж ніх*я нічого. У нас навіть жодного танка немає. У нас був танк один — 72. Його спалили. Наші склади з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали їб*шити", — розповів окупант.
Далі ворожий солдат заявив, що російське командування розташувалося в 90 кілометрах від дислокації військ. За словами рашиста, навіть якщо щось трапиться, ніхто не встигне відреагувати і приїхати. "Нас просто зітруть з лиця землі", — підсумував окупант.
Нагадаємо, раніше УНІАН писав, як командування РФ тисне на солдатів, які відмовляються воювати. Їх тримають у гаражі, годують один раз на день і погрожують відправити до СІЗО.
А 13 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати у війську рашистів перевищують рівень комплектування. Російське командування навіть застосовує до своїх підлеглих насильство, якщо вони відмовляються від подальшої участі в бойових діях.
Війна Російської Федерації проти України
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