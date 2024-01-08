З-під завалів у Змієві вдалося врятувати кількох цивільних.

Близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети у місті Зміїв Чугуївського району.

Як йдеться у повідомленні ДСНС, з-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблої 63-річної жінки. "Трьома годинами раніше там вдалось врятувати 2-х чоловіків", - додали рятувальники.

Зазначається, що до робіт було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав: "На жаль, 62-річна жінка, яку деблокували з-під завалів будинку у Змієві, - загинула".

За уточненими даними, з-під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 88-річному чоловіку надали першу медичну допомогу.

Ракетний удар по Україні

Вранці російські окупанти влаштували ракетну атаку по території України. Близько 6:20 Повітряні сили підтвердили пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря. Окупанти запустили ракети по західних областях України.

Вибухи було чути у низці міст. Зокрема, у Харківській області їх було не менше чотирьох. Тоді мер Харкова Ігор Терехов заявив, що цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. "Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", - уточнив він.

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