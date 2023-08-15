Йому було всього 26 років.

Сьогодні вранці помер інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області Олексій Лемешко.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. Там уточнили, що 12 серпня під час несення служби в місті Оріхів поліцейський отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілу російською армією.

"Три дні поспіль лікарі невтомно боролися за його життя. Сьогодні на світанку його серце перестало битися", - йдеться у повідомленні.

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"26-річний поліцейський родом із Оріхова. Чотири роки життя він присвятив службі в поліції. Обстоював Закон і правопорядок на території свого регіону, дбав про безпеку земляків. Його сумлінна праця неодмінно озветься вдячністю громадян", - повідомили у Нацполіції.

У поліцейського залишилися мати та старший брат.

Удар по Оріхову 12 серпня

Того дня вранці російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Внаслідок удару загинув поліцейський, 12 осіб було поранено, серед яких чотири працівники поліції, які несли службу в Оріховому.

"Загиблий - 31-річний капітан поліції. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані", - уточнили тоді в МВС. В поліцейського залишились дружина і маленька дитина.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару також загинула цивільна людина.

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