Внаслідок нічної ворожої атаки повністю зруйнованому два будинки, ще два пошкоджені, а у сусідніх вибило вікна.

Російські терористичні війська вночі здійснили черговий обстріл Запорізької області, вдаривши ракетами по житлових будинках. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Близько 2:00 ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів у Запорізькому районі, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

В результаті обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки, а у сусідніх оселях повилітали вікна.

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"Врятовано 3 людей, на жаль, двоє загинуло", - додали в МВС.

Уточнюється, що з-під завалів постраждалих діставали рятувальники.

Атака по Україні 14 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі росіяни також атакували й Одещину, здійснивши кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр".

Протиповітряна оборона збила усі 15 дронів "Shahed-136/131" та 8 "Калібрів".

Через падіння уламків ракет та безпілотників в Одесі пошкоджено будівлю одного із гуртожитків, а також майже вщент знищено один із гіпермаркетів. Відомо про трьох поранених співробітників гіпермаркету.

Крім того, близько 5:00 на Бахмутському напрямку українські захисники приземлили російський Ка-52 "Алігатор".

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