Навіть якщо буде якась найгірша ситуація, то в росіян просто немає достатньо живої сили й техніки.

Російські війська хочуть взяти Сєвєродонецьк "за будь-яку ціну". Водночас окупація міста матиме "політичний успіх" для Росії, а не стратегічний.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

"Якщо ми говоримо про ведення бойових дій, то, як я розумію, логіка триматись за Сєвєродонецьк така: оскільки росіяни будуть атакувати саме там, то це наша спроба вимотати росіян там по максимуму, опираючись на комплекс "Азот", на урбанізовану місцевість, на те, що росіянам треба, так чи інакше, входити в контактний бій, хай навіть за підтримки артилерії", - висловився аналітик.

З іншого боку, навіть якщо буде якась найгірша ситуація, то в росіян просто немає достатньо живої сили й техніки, вважає Бєлєсков.

"Навіть американці визнали, що вони втратили до третини танків, а це дуже багато. В них немає достатньо сил. Ті 220 тисяч, які безпосередньо воюють, – це дуже мало для того, щоб проводити серйозні наступальні операції, коли ти не виштовхуєш, а прориваєш оборону і оточуєш. Навіть якщо росіяни візьмуть контроль над Сєвєродонецьком, то це буде більше політичний успіх", - відповів Бєлєсков.

При цьому експерт наголосив, що захоплення ворогом Сєвєродонецька не матиме воєнного, стратегічного успіху: "Мені не подобається, коли пишуть про це місто як про стратегічне. Бо що в ньому стратегічного у військовому плані? Буде якась дірка, куди росіяни мали б спрямувати додаткові 100 тисяч, яких у них немає. В них їх просто немає: щоб, прорвавши нашу лінію оборони, виснаживши нас, кинути ще 100 тисяч і зробити великий котел".

"Тобто наші військові намагаються використати той факт, що Сєвєродонецьк намагатимуться взяти та, як наслідок, будуть кидати туди все, що є найбільш боєздатного, навіть знімаючи з інших ділянок фронту і переводячи саме туди. Це така фронтальна заруба з двох боків. Можливо, з військової точки зору, справді варто було б відходити, але, з іншого боку, ми так можемо далеко відходити", - додав аналітик.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.

Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.

21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.

Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: