Армія РФ вдаватиметься до нових кроків у війні з Україною.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі "24 каналу" заявив про те, що наступні 2-3 тижні будуть вирішальними для України.

Він зазначив, що окупанти будуть робити все можливе для того, щоб взяти Маріуполь. А потім вони можуть перебратися на Схід України, щоб захопити наше східне угруповання.

"Наше головне завдання - зупинити цей рух, не дати можливості їм це зробити і примушувати їх до важкої нав'язливої наземної боротьби, де вони програють", – сказав Денисенко.

Також він додав, що для України зараз дуже важливо отримати допомогу від міжнародних партнерів по ППО.

Нагадаємо, раніше один з окупантів у телефонній розмові сказав, що вони перебуватимуть в Україні до тих пір, поки повністю не захоплять Маріуполь.

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