Це також серйозний іміджевий удар по путінському режиму.

Повітряні сили ЗСУ першими в історії знищили літак далекого радіолокаційного виявлення та управління у зв’язці з Іл-22.

Про це заявив речник ПС ЗСУ у інтерв’ю Центру протидії дезінформації, коментуючи успішну операцію українських військових зі збиття А-50 14 січня. За його словами, кращої реклами західної зброї годі й чекати.

"Знищення А-50 ще й у придачу з Іл-22, який у зв’язці працює — це вперше в історії такий літак був знищений. Західний світ аплодує", — наголосив Ігнат.

Відео дня

Він також зазначив, що подібна операція - це серйозний іміджевий удар по режиму президента РФ Володимира Путіна.

"Повітряні Сили мріяли такий літак знищити. Ви не уявляєте, яка радість була тих, хто це зробив, яка радість була на командному пункті. Це дійсно надихає. Жирна ціль, вона була знищена", — підсумував речник.

Знищення А-50 - що відомо

14 січня, з'явилася офіційна інформація, що збито російський літак А-50 над Азовським морем, а пізніше стало відомо, що також серйозно пошкоджено Іл-22.

За даними ГУР, на сьогодні в Росії не більше 10 літаків типу А-50 і вона вже не може їх виробляти.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що знищення російського літака-розвідника А-50 матиме значний вплив на майбутні атаки росіян, сплутавши їм всі плани.

Вас також можуть зацікавити новини: