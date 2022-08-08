Попри погрози, в Мелітополі Росію підтримують менш ніж 10% мешканців.

У захопленому Мелітополі менше 10% жителів підтримують Росію, через що в місто привезли 700 осіб масовки з інших окупованих регіонів для зйомки пропагандистського ролика.

Про це повідомив в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, загарбники розуміють, що їхні плани на проведення "референдуму" на межі краху.

"Щоб хоч якось вислужитися перед кремлівським "старшим братом" колаборанти вирішили зняти чергову пропагандистську картинку для росЗМІ. Завезли в Мелітополь масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області - 700 людей, адже навіть стільки не можуть набрати серед місцевого населення - і провели "форум" в міському Палаці культури", - написав Федоров.

Мер додав, що керував цим "форумом" гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Він свого часу на місцевих виборах набрав менше 10%.

"Спочатку він сам придумав собі посаду, тепер сам "вершить долю" тимчасово окупованих територій, підписуючи незрозумілі "накази" про відчайдушне бажання приєднатися до РФ. Які плани з'являться в голові цього психічно хворого місцевого царька-поплічника Кремля завтра важко здогадатися", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як Мелітопольські партизани допомагають боротися з окупантами.

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