Він зі свідомого віку прийняв "правильну сторону в цьому конфлікті" - сторону України.

Боєць "Російського добровольчого корпусу" з позивним "Івар" втік з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну та почав боротися проти путінського режиму.

Він в інтервʼю TSN.ua розповів, що зі свідомого віку прийняв "правильну сторону в цьому конфлікті" - сторону України.

"Тому що, мені здається, що українська держава, українське суспільство мені ближче своїми поглядами і громадянською позицією. Тому що це вільна країна, це люди, які обирають, як їм жити. В Росії, на жаль, такого немає. І я хотів виступити проти цього свавілля, цього жаху, який обрушився на цю країну. Я не хотів, щоб в Україні було так. Не хотів, щоб в Україні було таке життя, як в Росії", - сказав боєць.

Відео дня

Росіяни, які воюють на боці України - деталі

Денис Соколов, вчений і політолог з РФ, який створив організацію, що привозить в Україну росіян для війни проти путінського режиму, розповів про добровольців, які воюють на боці України.

"Прибувають з усіх регіонів Росії. Їдуть з Далекого Сходу, з Сибіру, з Москви, з північного заходу, з півдня. Кавказ теж їде. Кавказці і так були, чеченці воюють з 2014 року", - заявив він.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" підкреслює, що вони своїми операціями будуть постійно турбувати війська Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: