Хімічні речовини, що виділяються з пошкоджених об'єктів та критичної інфраструктури, можуть просочуватися в землю, отруюючи ґрунт та рослини.

Російське вторгнення в Україну створює загрозу для довкілля та епідеміологічної ситуації в країні, заявило посольство США в Україні.

Про це наголошується у повідомленні посольства у твіттері.

"Безглузда війна Росії проти України не лише призвела до загибелі тисяч українців та переміщення мільйонів людей, а й негативно вплинула на довкілля і продовжує загрожувати здоров'ю та життю всіх, хто залишився в Україні. Уламки, що утворюються під час обстрілів будівель, можуть отруювати повітря, обпалювати шкіру, інші органи. Хімічні речовини, що виділяються з пошкоджених об'єктів та критичної інфраструктури, можуть просочуватися в землю, отруюючи ґрунт та рослини, важливі для харчової галузі України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкодження об'єктів водопостачання створюють загрозу для здоров'я та життя мешканців.

"Пошкодження інфраструктури водопостачання, санітарії та гігієни також створюють широкі загрози для здоров'я, включаючи черевний тиф, холеру, дизентерію та поліомієліт", - зазначили у посольстві.

"Жорстокі напади Росії не лише загрожують життю мирних жителів, а й отруюють повітря, землю та воду України надовго в майбутньому. У День Землі і щодня ми - разом із Україною", - наголошується в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Україні назріває екологічна катастрофа через убитих російських солдатів.

ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських військових, але Москва не поспішає називати справжню кількість втрат у війні з Україною.

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