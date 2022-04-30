Польща прийняла 2,9 мільйона українців з 5 мільйонів, які виїхали за кордон через війну.

Польща перестає справлятися з потоком біженців з України. Ресурси країни, включаючи волонтерів, житло та робочі місця, виснажуються.

Про це повідомляє NBC News.

Тисячі людей у Польщі мобілізувалися на початку повномасштабної війни в Україні, щоб приймати українців у своїх домівках. Але з тої пори знайти житло стало важче.

Польські сім'ї, які бажають прийняти біженців, вже заповнили вільні кімнати. Кількість квартир, що здаються в оренду, у Варшаві значно скоротилася. Ціни на оренду зросли більш ніж на 30 відсотків з кінця лютого.

Через нестачу житла багато українців змушені залишатися в масових притулках, які пристосовані для короткострокової зупинки (щоб відіспатися і поїсти, а після - відправитися в іншу країну або знайти житло в Польщі). Одним з таких став виставковий центр на околиці Варшави.

Сьогодні центр все частіше стає домом для великих сімей, яким важко знайти польську сім'ю, готову прийняти велику кількість людей безкоштовно, і відповідну дешеву квартиру для оренди.

Супроводжувати і надавати допомогу біженцям також стає нікому - все менше людей погоджуються бути волонтерами.

Адріана Поровська, польська соціальна працівниця, розповіла журналістам, що наприкінці лютого їй ледь вдавалося стежити за потоком людей, що записуються добровольцями для допомоги українським біженцям, які прибувають до Варшави. Через 9 тижнів війни пошук волонтерів стає випробуванням.

"До волонтерів не приходять нові люди, вони тільки йдучи. Тим, хто записується, доводиться робити більше роботи, і вони ще більше втомлюються", — сказала вона.

Сама Поровська розповідає, що майже не бувала вдома протягом останніх двох місяців.

"Я просто сподіваюся, що мій чоловік не розлучиться зі мною і мій син не кине мене. Але насправді я сподіваюся, що добровольці мене не кинуть", - пожартувала вона.

Працевлаштування стало ще одним серйозним випробуванням для деяких біженців. До початку війни в Польщі було багато вакансій. Але біженцям, які не говорять польською або англійською вже тоді було важко знайти роботу. Переважна більшість біженців - жінки і діти. Жінки змушені конкурувати за обмежену кількість робочих місць, які можуть задовольнити потреби в догляді за дітьми.

"Біженців, які шукають роботу, дуже багато, а вакансій не так вже й багато", - сказав Тарас Цимбалюк, менеджер міжнародної організації з працевлаштування, який допомагає біженцям у Варшавському виставковому центрі знайти роботу.

Проблеми є і з наданням державних послуг як освіта. Дистанційне навчання все ще доступне для багатьох школярів-біженців. Але чимало батьків шукають можливості, щоб діти продовжували навчання в школах. У польських школах зареєстровано понад 190 тисяч українських дітей, і це число, за прогнозами, може зрости до 700 тисяч.

Школи, готові приймати українських дітей, стикаються з нестачею грошей, місця і вчителів. Єва Петрикевич, директорка приватної школи у Варшаві, орендувала додаткові приміщення, найняла більше вчителів і вдвічі збільшила розмір класів з початку війни. Школа отримує гроші від держави для допомоги українцям, але покладається в першу чергу на приватні пожертви. Зараз грошей катастрофічно не вистачає.

"Ми можемо розширитися і орендувати більше місця, але у нас більше немає на це грошей. Купівля предметів першої необхідності, таких як туалетний папір, є складним завданням", - говорить Петрикевич.

Польща прийняла приблизно 2,9 мільйона з більш ніж 5 мільйонів українців, які втекли з країни. У столиці, Варшаві, з початку війни населення зросло приблизно на 15 відсотків.

Мер Рафал Тшасковський попередив, що Варшава "переповнена" і не може прийняти нову хвилю біженців, яка очікується через те, що Росія сконцентрувала атаки на східній частині України.

"У довгостроковій перспективі ми передбачаємо досить багато проблем, і це створює величезне навантаження на місто", — сказав він у вівторок в інтерв'ю MSNBC.

Тшасковський прогнозує, що люди в Польщі можуть почати чинити опір підтримці біженців, якщо не буде зроблено більше для допомоги таким містам як Варшава.

"Оскільки ця криза триває, а міські служби перевантажені... Ми можемо очікувати невеликую негативну реакцію. Ось чому нам потрібна система, нам потрібно розділити тягар", - каже мер.

Як писав УНІАН, раніше влада Польщі висловлювали надію, що біженці самі попросять переселити їх в інші міста коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним.

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