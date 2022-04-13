Президент наголосив, що відповідальність за воєнні злочини неминуча.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відповідальність за воєнні злочини неминуча і пообіцяв окупантам, що кожного з них знайдуть і покарають.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні за підсумками 48-го дня війни.

"Сьогодні пролунало з Росії, що масові вбивства, скоєні російськими військовими в Бучі, це нібито "інсценування". Чомусь не прокоментували ще масові вбивства в Бородянці, Гостомелі, Макарові, в містах і селах Чернігівської, Харківської областей, на Донбасі. Немає у світі стільки "інсценувальників", скільки в російській армії є вбивць. Відповідальність за воєнні злочини неминуча", - наголосив президент.

Як приклад він навів сьогоднішній результат роботи Служби безпеки України з затримання кума Володимира Путіна – Володимира Медведчука.

"З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати.

"Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів. Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо. І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що про затримання Медведчука стало відомо 12 квітня. В СБУ повідомили, що він спробував сховатися від правоохоронців, надівши форму ЗСУ.

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