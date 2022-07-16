Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки не відстежує озброєння, яке поставляється Україні. Однак у відомстві впевнені, що вся військова допомога використовується тільки для захисту від російської агресії.
Такі заяви зробив старший представник Пентагону під час недавнього брифінгу. Основні тези з виступу були опубліковані на офіційному сайті Міноборони США.
"Ми не відстежуємо зброю. І, чесно кажучи, ми впевнені, що українці [правильно] використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачили жодних ознак того, що ця зброя була спрямована кудись ще, крім як на боротьбу з росіянами", — заявив старший представник Пентагону.
Нагадаємо, 12 липня видання Financial Times випустило матеріал про побоювання НАТО і ЄС щодо потенційної контрабанди Західної зброї з України. Джерела повідомили порталу, що з Києвом ведуться бесіди про створення системи відстеження військової допомоги.
На публікацію відповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, у держави немає причин вивозити зброю, адже нам потрібно вижити.
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