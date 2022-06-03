Рівно половина жителів Болгарії назвали винуватицею війни РФ, 26% – Захід, 12% – Україну.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України тільки 51% жителів Словаччини вважають Росію винною у війні в Україні.

Про це йдеться в матеріалах за результатами опитування Братиславського аналітичного центру GLOBSEC.

Згідно з результатами опитування 48% угорців вважають, що винна РФ, 19% – що Захід "спровокував Росію", 18% – що це Україна "пригнічувала російськомовних".

Рівно половина болгар назвали винуватицею РФ, 26% – Захід, 12% – Україну.

51% словаків вважає винною РФ, 28% – Захід, 16% – Україну.

У Румунії кожен четвертий (26%) назвав винним Захід.

Найменше вважають винною Україну в Польщі (2%), Чехії (5%), Литві (5%) і Румунії (6%).

Найрішучіші переконання в тому, що вина – на Росії, зафіксовані в Польщі (87%), Чехії (78%) і Литві (74%).

Найбільша кількість тих, хто не впевнений у винності тієї чи іншої сторони (респонденти, які вказують, що вони "не знають" або відмовляються відповідати), – в Болгарії та Литві (по 12%), а також в Угорщині та Латвії (по 16%).

Дослідження у формі комп'ютеризованого телефонного опитування проводилося в березні 2022 року серед 1000 громадян у кожній країні.

Війна в Україні та шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується більше 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Ощадбанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств.

2 червня 2022 року президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

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