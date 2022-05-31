Переговори про можливі мита можуть бути розпочаті, якщо у ЄС "виникне відчуття, що (Угорщина) просто намагається вигравати час".

Єврокомісія запропонує ввести мита на російську нафту, якщо члени Євросоюзу не зможуть домовитися про терміни припинення трубопровідних поставок, що не потрапили під ембарго ЄС.

Про це пише Financial Times.

На саміті в понеділок увечері лідери домовилися ввести заборону на імпорт російської нафти морським шляхом, а також надати тимчасове виключення для російської нафти, що доставляється трубопроводом, щоб Угорщина не могла заблокувати ембарго.

Виключення з заборони, що вигідне Угорщині та іншим державам-членам, які не мають виходу до моря, не було пов'язано з будь-якими узгодженими часовими рамками, що викликає питання про те, чи може Будапешт, зокрема, продовжувати використовувати російську нафту стільки, скільки він забажає.

Російська нафта, що транспортується трубопроводом "Дружба", який обслуговує Угорщину, Словаччину і Чехію, коштує приблизно на 20% дешевше, ніж альтернативи, які змушені використовувати інші країни-члени.

Високопоставлений представник Єврокомісії заявив, що якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в кінцевому підсумку не встановить крайній термін, то Брюссель може спробувати запропонувати ввести мито на нафту. Це зробить російську нафту менш конкурентоспроможною, потенційно змусивши Москву знизити ціну на свою нафту або Угорщину та інші країни заплатити більше.

Введення мита на російську нафту вимагатиме більшості голосів серед 27 держав-членів, а не одноголосності, необхідної для звичайних санкцій, тому Орбан не зможе накласти вето на цей крок. Але деякі держави-члени розглядають це як крайній засіб, якщо переговори з Угорщиною про остаточну дату не принесуть результатів, і це може викликати запеклі дебати на рівні лідерів ЄС.

"Кращий варіант - заборона на імпорт. Але мито - це "альтернативна можливість, яку ми можемо розглянути", — сказав високопоставлений чиновник комісії.

Він додав, що переговори про можливі мита можуть бути розпочаті, якщо "у нас виникне відчуття, що (Угорщина) просто намагається виграти час".

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

"Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС. Воно охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - написав він.

За його словами, нові санкції щодо Росії також передбачають заборону трьох російських державних мовників. У шостому пакеті також передбачено відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк" і введення санкцій проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб.

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