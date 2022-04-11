Українські воїни змусили загарбників відступити для перегрупування та переоснащення.

Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення РФ продемонстрували приголомшливу ефективність знищення ворога. Зокрема, українські воїни застосували тактику "бий-біжи", що зупинило наступ окупантів, завдавши колосальної шкоди.

Про це пише Politico.

Завдяки застосуванню цієї тактики, 40 із 120 батальйонних тактичних груп РФ відступили.

Ще 29 батальйонних тактичних груп російських окупантів визнано небоєздатними. Контратаки ЗСУ призвели до величезних втрат особового складу росіян та сотень одиниць знищеної техніки.

Колишній американський офіцер, котрий неодноразово консультував українських військових, розповів, що здібності ЗСУ його вразили.

"Їхня піхота, артилерія, новаторські навички і можливість використовувати безпілотники і синхронізувати їх були дуже дивовижними. Їхні спецпризначенці та ДШВ чудові. Якась частина мене, коли я вперше потрапив туди, змушувала мене думати, що вони більш радянські... Але з часом можна було побачити зміни, – розповідає офіцер США.

Злагодженість дій української армії вразила й інших військових експертів у США. На їхню думку, успіхи ЗСУ на полі бою, зокрема у передмісті Києва, були прямим результатом військової модернізації.

"Тактика НАТО та навчання були адаптовані до українських реалій – і тому вони дали досить дивовижний результат. Ми бачили, як росіяни рухали ці величезні колони… це схоже на тактику Другої світової війни. Натомість українці використовували перевагу – знали місцевість. Вони мають ці мобільні підрозділи, і вони завдають ударів і завдають ударів", – розповів виданню військовий експерт.

Як повідомляв УНІАН, Росія може готувати удар з метою подальшого захоплення по Одесі та Дніпру, вважає капітан першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табах.

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