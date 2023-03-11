Минулось без потерпілих і руйнувань.

Під час останніх повітряних тривог в Черкаській області, що тричі лунали 10 березня і тричі - 9 березня, українські захисники "приземлили" дві ворожі цілі.

Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, минулось без потерпілих і руйнувань

"Зокрема, в області "приземлено" дві ворожі цілі: ракету та безпілотник. Минулось без потерпілих і руйнувань. Працюють відповідні служби. Нагадую: у жодному разі не публікуйте точних локацій! Не ускладнюйте роботу наших захисників і не допомагайте ворогу прицільніше бити! Також звертаюсь до всіх: натрапили на уламки чи підозрілі предмети - в жодному разі не чіпайте їх!", – написав Табурець та зазначив, що тривалий час про наслідки атаки ворога не інформували, скільки "була потрібна пауза для з’ясування деталей".

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Масований обстріл України 9 березня - що відомо

9 березня російські окупанти завдали чергового масованого удару по території України. Під обстрілами опинилися Львівська, Харківська, Дніпропетровська та інші області України.

Загалом ворог випустив 81 ракету. Лише 34 з них (зокрема, 6 "Кинджалів") збили повітряні сили. Ще 8 керованих авіаційних ракет, выпущенных ворогом, не досягли своїх цілей. Крім ракет були застосовані дрони-камікадзе.

Внаслідок ворожної атаки було пошкоджено 3 ТЕС. В кількох областях спостерігалися проблеми з електрикою.

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