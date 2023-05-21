Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено газопроводи та лінії електропередач.

Російські окупаційні війська в суботу, 20 травня, вчергове атакували Дніпропетровщину. Ворог обстріляв Нікополь та Червоногригорівську громаду.

"Рівень цинізму російських варварів зашкалює. Чи не щодня вони гатять по мирним територіям. Сьогодні (20 травня – ред.) знову обстріляли Нікопольщину. З важкої артилерії випустили понад 20 снарядів", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів у місті постраждала 46-річна жінка. Також пошкоджено 17 будинків – приватних і багатоповерхових.

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"Зачепило й сонячні панелі, паркани та господарські споруди. Залізяччя агресора побило газопроводи та лінії електропередач. Без світла нині майже тисяча нікопольчан", – додав Лисак.

Обстріли українських населених пунктів

20 травня 2023 року російські загарбники накрили "Градами" Торецьк Донецької області. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень 5 людей, серед яких і 11-річна дитина.

Крім того, під вогнем противника опинилася Херсонщина. Ворог вдарив по області з авіації. Через атаку по Бериславу та Кіндійці в Бериславському районі були значні руйнування. Під завалами загинули люди.

19 травня росіяни обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки загинули троє цивільних людей. Водночас у Міністерстві енергетики повідомили, що на Сумщині під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків.

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