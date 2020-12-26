Хлопець пояснив, чому Донецьк має повернутися під український контроль.

Молодий житель окупованого Донецька емоційно розповів про те, чому місто необхідно повертати під контроль України.

Відповідне відео в своєму Телеграмі опублікував український військовослужбовець Анатолій Штефан ("Штірліц").

Хлопець зізнався, що при бойовиках місто стрімко занепадає.

"Виїжджаєш з центру і заїжджаєш в якісь віддалені райони, хоча б пару кілометрів від центру - і у тебе половина району просто без світла. Не тому що все перебито, а тому що через війну люди поїхали і не планують повертатися. Так як або умов немає, або сенсу немає повертатися і сидіти в ж*пі, такі ось відчутні наслідки. Місто стагнує, руйнується ще більше, шість років дають про себе знати: нічого не будується, не розвивається. Сумно це усвідомлювати, тому що Донецьк завжди був легким на підйом на розвиток міста", - говорить він.

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Говорячи про майбутнє ОРДО, донеччанин висловився за повернення території під українську юрисдикцію.

"Мені б хотілося повернення в Україну або будь-якої взаємодії з Україною в будь-якій формі, так як особисто для мене закони України і положення України трохи краще, ніж в РФ. Там якось дихається легше... Тому мені ближче Україна, та й з курсом там трохи краще. Не хочеться з кожним днем заробляти менше, тому що країна в ж*пі й курс падає", - пояснив він.

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Автор: УНІАН