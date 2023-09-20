Загалом вбито 8 цивільних, двоє з них - волонтери, які евакуйовували людей.

На місці вчорашнього удару в Куп'янську виявили тіла ще двох загиблих, відтак кількість жертв російської терористичної атаки зросла до 8. Оперативні роботи екстрених служб завершені, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки", - зазначив він.

За словами Синєгубова, двоє загиблих - волонтери, які евакуйовували людей. Він уточнив, окупанти цинічно завдали удар ракетою "Гром-Е1".

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Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину.

Удар по по Куп’янську

19 вересня російські окупаційні війська вдарили по Куп’янську. Зокрема, під удар потрапили декілька авто, зокрема й автомобіль волонтерів. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих. Згодом екстрені служби знайшли ще три тіла у річці поблизу та в знищених машинах.

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