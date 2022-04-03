За минулу добу окупанти завдали понад 20 ударів з артилерії, мінометів, танків по населених пунктах області.

На Ізюмському напрямку українські військові ведуть активні бої з окупантами.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, за минулу добу російські війська завдали "приблизно 21 удар із артилерії, мінометів, танків по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Нових будинків, центру міста, Дергачів".

"Бойової авіації не спостерігаємо, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати. По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують в напрямку Донбасу", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що, для уникнення можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, влада поступово евакуйовує населення.

"Окупанти вчора знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч – без світла. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням", - розповів очільник ОВА.

Водночас, у Балаклії окупанти вистрелили з танків у Центральну районну лікарню. В результаті будівля частково пошкоджена, тому пацієнти та персонал потребують негайної евакуації. Сьогодні звідти планують евакуювати близько 70 людей.

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