На території парку вибухнули кілька ракет.

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Центральному парку Харкова.

"Кілька ракет вибухнули на території Центрального парку культури і відпочинку імені Горького сьогодні, 2 квітня, вранці", - повідомили в прес-службі міськради. Найбільших руйнувань зазнали атракціони "Галеон Барбадос" і "Індія".

На момент обстрілу в парку працювали люди. Озеленювач, 57-річний чоловік, отримав поранення і був госпіталізований. Також через обстріли були поламані старовинні дерева, пошкоджена сцена в Ретро-парку, деякі кафе і паркові дивани.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що сьогодні окупанти протягом доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району, зараз там жертв немає. Водночас на території області ЗСУ продовжують вести активні бої в Ізюмському районі.

А 1 квітня російські війська завдали артилерійські удари по двох промислових підприємствах у Харкові. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися виробничі приміщення Турбоатому та Харківського електромеханічного заводу.

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