На одному з напрямків активізувалася штурмова та армійська ворожа авіація, зазначили у Генштабі української армії.

Російські окупанти ведуть штурмові дії на Новопавлівському напрямку для покращення тактичного положення.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення. Вдовж лінії зіткнення окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їхніх дій. Активізувалася штурмова та армійська авіація", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого цього року. Супротивник зміг взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні нашої держави.

11 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники нашої країни успішно відбили ворожий штурм у напрямку Краснопілля.

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