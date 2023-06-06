Країна-терорист піднімає ставки, продовжує лякати можливою ядерною катастрофою, зазначив керівник Офісу президента.

Відповідь на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС має бути силовою.

Про це у вівторок, 6 червня, написав у Telegram керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Він закликав партнерів та союзників України до рішучості.

"Сьогодні світ також повинен зрозуміти - це спроба терористами підняти ставки і налякати всіх можливою ядерною катастрофою. Відповідь на залякування має бути силовою. Бо тільки силою можливо зупинити це зло. Наша позиція разом із союзниками має бути рішучою", - зазначив Єрмак.

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Він у чергове наголосив, що Росії не місце у Радбезі ООН та в ООН в цілому.

Підрив Каховської дамби - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, окупанти вночі підірвали Каховську ГЕС, наразі у Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. У Каховському водосховищі стрімко падає рівень води.

Фахівці "Укргідроенерго" заявили наразі, що Каховську ГЕС повністю зруйновано, станція відновленню не підлягає.

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, близько 12.00 вода досягне критичного рівня.

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).

В ОП вже заявили, що підрив Каховської ГЕС росіянами - це, зокрема, удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати. Бо ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні України. Росіянам потрібен голод у країнах світу, в тому числі в Африці.

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