Здригався увесь Кропивницький і території навколо.

На Кіровоградщині російські військові ракетами обстріляли аеропорт Канатове.

Про це повідомив голова ОДА Андрій Райкович.

"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо. Не дивлячись на затяжні тривоги і бомбардування Кіровоградщина продовжувала приймати біженців. З початку війни їх вже понад 43 тисячі. Вчора заселили більше 6 тисяч, з них – майже 1800 дітей. Під сиренами народилися 20 діток - 10 дівчаток і 10 хлопчиків. І з Харкова, і з Полтави – всі наші", - написав Райкович.

"Дорогі мої друзі, розумію ваші хвилювання. До ракети і сирен звикнути не можливо. Але прошу усіх зберігати спокій, НЕГАЙНО ховатися в укриття – це збереже вас! Не треба чуток, не треба зайвих питань і здогадок. В такий непростий час працюють військові, правоохоронці, тероборона. Витримка, зібраність і порядок – це наша допомога їм. Разом ми сильні. Україна переможе!" - закликав голова ОДА.

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