У мережу агентів Росії входили шість осіб, зазначили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки України ліквідували агентурну мережу Російської Федерації, яка розвідувала позиції Збройних сил нашої країни біля східного фронту.

Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів нашої армії у Краматорську, Слов’янську та у Покровському районі Донецької області, йдеться на сторінці СБУ в Telegram.

У спецслужбі додали, що ворожі агенти також доповідали окупантам про наслідки обстрілів області.

За даними СБУ, до складу агентурної мережі входили шестеро місцевих жителів, яких російські спецслужби завербували після початку повномасштабного вторгнення РФ. Агентів затримали.

Зловмисники передавили зібрані відомості через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з фото- та відеоматеріалами.

"Одним зі "зв’язкових" мережі був представник окупаційної адміністрації РФ - "посадовець" так званого "верховного суду ДНР", причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися на українську територію. Супротивники розраховували, що отримають величезну підтримку в Україні, але українці масово не підтимали окупантів.

Супротивник підкупляв людей. В нашій державі вже не раз затримували російських агентів.

5 серпня стало відомо, що колишнього заступника керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України звинуватили у співпраці з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: