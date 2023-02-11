Зеків вербували у ПВК "Вагнера", щоб компенсувати масштабні військові втрати, зазначили у Генштабі.

З початку лютого Росія використала близько 1,2 тис. найманців з приватної військової компанії "Вагнера", які були завербовані у в’язницях тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00 суботи, 11 лютого. "Для компенсації масштабних військових втрат з початку лютого цього року Росія використала близько 1,2 тис. найманців з російської приватної військової компанії "Вагнер", які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим", - повідомили у Генштабі.

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Участь ПВК "Вагнера" у війні проти України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто відвідував колонії та вербував для участі у бойових діях в Україні російських в’язнів.

20 січня британська розвідка повідомляла, що в Україні воює до 50 тис. бойовиків ПВК. 3 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що за останній тиждень у виправних закладах у Новосибірській області Росії для участі у війні проти України було завербовано до тисячі найманців.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова говорила, що ПВК "Вагнера" вже втратила на війні в нашій державі близько 40 тис. раніше завербованих в'язнів.

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