Імовірно, керівництво ворожих повітряно-космічних сил перебуває під сильним тиском, зазначили у британській розвідці.

Війна Росії проти України триває - розвідка Великобританії вказала на важливість завдання ударів у глибокий тил Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки. "Досить імовірно, що керівництво повітряно-космічних сил Росії перебуває під сильним тиском для покращення протиповітряної оборони над західною частиною Росії. В останні місяці збільшився діапазон загроз, які проникають вглиб Росії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, "завдання ударів вглиб Росії є стратегічно важливим, бо президент Путін (диктатор Володимир Путін - Ред.) майже напевно здійснив вторгнення в Україну з припущенням, що вторгнення матиме малий прямий вплив на росіян".

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За даними розвідки, імовірно, під тиск особливо потрапить начальник штабу повітряно-космічних сил РФ, генерал-полковника Віктор Афзалов.

Війна в Україні - новини, які варто знати

Варто зазначити, що вже багато разів повідомлялося про атаки безпілотниками по різних об'єктах у РФ, зокрема, у Москві.

Крім того, надходить дедалі більше повідомлень про завдання ударів по території Росії ракетами С-200 (за класифікацією НАТО ці ракети називають SA-5 GAMMON).

Ці ракети радянського виробництва мають вагу 7,5 тонн, їхня довжина становить 11 метрів. Вони були зняті з озброєння протиповітряної оборони України. Можливо, тепер ці ракети використовують як балістику наземного базування.

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