Рятувальники продовжують вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі Миколаївської ОДА.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Станом на 14:30 відомо про 35 загиблих внаслідок обстрілу будівлі ОДА.
Обстріл будівлі Миколаївської ОДА: що відомо
Як повідомляв УНІАН, близько 08:45 29 березня внаслідок обстрілу та влучання в дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції з 9-го по 1-й поверхи без послідуючого горіння.
Відразу повідомлялось про 8 загиблих та 30 поранених в результаті ворожого ракетного удару по будівлі обласної адміністрації у Миколаєві.
Вночі 2 квітня стало відомо, що кількість жертв ворожої атаки в Миколаєві зросла до 31 особи.
За словами Віталія Кіма, ракетний удар по будівлі Миколаївської облдержадміністрації супроводжувався переміщенням противника на одній з ділянок фронту.
Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич висловив думку, що росіяни вирішили зруйнувати будівлю облдержадміністрації, оскільки там міг перебувати голова облдержадміністрації Віталій Кім.