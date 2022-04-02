Тіла загиблих продовжують вилучати з-під завалів.

Рятувальники продовжують вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі Миколаївської ОДА.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Станом на 14:30 відомо про 35 загиблих внаслідок обстрілу будівлі ОДА.

Обстріл будівлі Миколаївської ОДА: що відомо

Як повідомляв УНІАН, близько 08:45 29 березня внаслідок обстрілу та влучання в дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції з 9-го по 1-й поверхи без послідуючого горіння.

Відразу повідомлялось про 8 загиблих та 30 поранених в результаті ворожого ракетного удару по будівлі обласної адміністрації у Миколаєві.

Вночі 2 квітня стало відомо, що кількість жертв ворожої атаки в Миколаєві зросла до 31 особи.

За словами Віталія Кіма, ракетний удар по будівлі Миколаївської облдержадміністрації супроводжувався переміщенням противника на одній з ділянок фронту.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич висловив думку, що росіяни вирішили зруйнувати будівлю облдержадміністрації, оскільки там міг перебувати голова облдержадміністрації Віталій Кім.

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