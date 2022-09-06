Ліквідація наслідків ворожого ракетного удару триває.

Пожежу на нафтобазі в Кривому Розі, що виникла після удару російської ракети, вдалося локалізувати.

Про це у своєму Telegram повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Пожежу на нафтобазі, що виникла після удару ракети, лише зараз вдалося локалізувати. Ліквідація наслідків триває. Головне - жертв немає", - зазначив він.

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Російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Противники вже не раз обстрілювали Дніпропетровщину, були жертви й постраждалі.

Нагадаємо, о 8.13 Олександр Вілкул повідомив про ракетні удари по Кривому Рогу.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко написав у Telegram, що в результаті удару окупантів у Кривому Розі почалася сильна пожежа на нафтобазі.

На локалізацію пожежі знадобилося понад 6 годин.

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