Протягом ночі ворог обстріляв три райони на Дніпропетровщині.

Російські окупанти випустили по Нікополю 42 снаряда з "Градів", поранено четверо людей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з обстрілами та постраждалими… Російська армія нанесла удари по трьох районах - Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. Нікополь обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені", - повідомив він.

Резніченко також наголосив, що у Нікополі 2 будинки зруйновані, майже 50 - понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали. Також виведена з ладу лінія електропередач. До 2 000 людей - без світла. На місці працюють електрики.

Тим часом, у Криворізькому районі ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.

Резніченко також повідомив, що по Синельниківському району російські окупанти поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.

Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області, постраждали шість осіб.

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