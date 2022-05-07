Загинув мирний мешканець Лимана.

На Донеччині внаслідок обстрілів російських окупантів загинув один мирний житель, ще трьох людей поранено.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"6 травня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний мешканець Донеччини - у Лимані. Ще троє людей дістали поранення", - зазначив Кириленко.

За його словами, також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

При цьому він наголошує, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, штаб ООС оприлюднив втрати росіян на Донбасі за добу.

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