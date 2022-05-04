Українські захисники у вівторок успішно відбили 12 атак російської армії.

На Донбасі у вівторок військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили 6 ворожих танків, 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо ситуації на Донецькому та Луганському напрямках.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету і 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Всього протягом доби українські захисники успішно відбили 12 атак ворога.

Станом на ранок 3 травня українські війська з початку повномасштабного вторгнення Росії ліквідували вже близько 24,2 тис. окупантів. Так, втрати противника з 24 лютого по 3 травня серед особового складу склали близько 24 тис. 200 осіб. Танків – 1 тис. 62, бойових броньованих машин – 2 тис. 567, артилерійських систем – 475, реактивних систем залпового вогню – 162, засобів протиповітряної оборони – 80, літаків – 194, гелікоптерів – 155, повідомили в українській розвідці.

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